Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Süper Lig'de 5. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor’u 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

47. dakikada Akintola’nın ceza sahasına pasında Osman Çelik ters bir vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi. 20

57. dakikada ceza sahasına giren Akintola sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 30



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Serkan Ok xx, Murat Ergin Gözütok xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx, Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 62 xx), Pablo Santos xx, David Akintole xx (Helder Barbosa dk 71 xx), Adama Traore x (Ruben Riberiro dk. 71 xx), Yusuf Abdioğlu xx, Strahil Popov xx, Mame Diouf xx (Mirkan Aydın dk. 83 ?)

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Jean Claude Billong, Abdurrahman Canlı, Arda Çınkır, Selim Arslan, Idır Quali

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Erzurumspor: Fabien Farnolle, Gabriel Obertan xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kaan Kanak xx (Mücahit Albayrak dk. 89 ?), Rashad Muhammed xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 66 x), Arsydas Novıkovas xx (İbrahim Sıssoko dk. 75 xx), İbrahim Akdağ xx, Arturo Mina Meza xx, Osman Çelik xx, Rıcardo Pıres Gomes xx (Oltan Karakullukçu dk. 75 x), Cenk Ahmet Alkılıç xx,

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Ünsal, Petrus Boumal Mayege, Emrah Başsan, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş,

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Mame Diouf (dk. 41), Osman Çelik (dk. 47 k.k), Akintola (dk. 57) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Adama Traore, David Akintole, Munir Mohamedi (Hatayspor), Cenk Ahmet Alkılıç, Ömer Şişmanoğlu, Kaan Kanak (BB Erzurumspor)

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