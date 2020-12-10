Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını başladı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. BB Erzurumspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise pas drili ve dar alan çalışması yaptı.

Bordobeyazlı ekip, Fatih Karagümrük ile 12 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.