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Hatay’da park halindeki minibüs alev alev yandı

İHA

Hatay’da park halindeki minibüs alev alev yandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik Limanı'nda park halinde bulunan minibüs henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların haber verdiği itfaiye kısa sürede olay yerine gelirken, minibüs ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

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