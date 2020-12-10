İskenderun’da 34 yaşındaki güvenlik görevlisi Covid-19'a yenik düştü

İskenderun’da 34 yaşındaki güvenlik görevlisi Covid19 nedeni ile hayatını kaybetti.



İskenderun Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ömer Faruk Bodur (34) Covid19 tedavisi gördüğü ve yıllardır görev yaptığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Herhangi bir kronik hastalığı olmadığı öğrenilen Bodur yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç yaşta Covid19 nedeni ile yaşamını yitirmesi mesai arkadaşlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

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