Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Hüseyin BOZOK / HATAY, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük´ü konuk edecek Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; 5'e 2 top kapma, pas drili ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. Hatayspor daha sonra kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
Atakaş Hatayspor´un Fatih Karagümrük´ü konuk edeceği karşılaşma yarın saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-12-11 18:34:27
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