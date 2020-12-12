İskenderun’da ‘Dur’ ihtarından kaçan araçtan 950 adet uyuşturucu hap çıktı

DSÖ düşük ve orta gelirli ülkeler için ayrılan aşı miktarını açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Yunus ekiplerinin ‘dur’ ihtarından kaçan araçtan atılan poşetten 950 adet captagon adlı uyuşturucu hap çıktı. Kovalama sonucu araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri Dumlupınar Mahallesi Süleymanşah caddesi üzerinde içerisinde 2 kişi bulunan araca ‘dur’ ikazında bulundu. Yapılan ihtara uymayarak kaçan araç ve kovalamaca sonucu durdurulan araçtan atılan poşetten 950 adet captagon uyuşturucu hap çıktı.

Otomobilde bulunan B.F. ve V.Ü. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.