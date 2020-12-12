Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan A.HataysporFatih Karagümrük maçının ilk 15 dakikası Hatayspor'un 10'lık üstünlüğüyle geçildi.
A. Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken Hatayspor'un 10'lık üstünlüğü bulunuyor.
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