Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. hafta maçında A. Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 31 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
11. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Selim Ilgaz'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 10
58. dakikada Alassane Ndao’nun sağdan ortasına Jimmy Durmaz'ın kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Ndiaye bomboş durumda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
65. dakikada Eric Sabo’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 11
71. dakikada Jure Balkovec'in sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç bomboş pozisyonda topa dokunamadı.
75. dakikada Gökhan Karadeniz ile verkaç yapan Boupendza, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 21
83. dakikada Mame Diouf’un pasında uygun pozisyonda Boupendza'nın vuruşu ağlara gitti. 31
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Burak Can xx (Mesut Çaytemel dk. 46 xx), Isaac Sackey xx (Ruben Riberiro dk. 78 x), Aabid Rayene xxx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 60 xxx), Pablo Santos xx, David Akintole xx, Adama Traore xx (Gökhan Karadeniz dk. 70 xx), Yusuf Abdioğlu xx (Jean Billong dk. 78 x), Strahil Popov xxx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Enzo Rocco xx, Lucas Biglia xx, Arthur Sobiech x (Mevlüt Erdinç dk. 63 x), Alassane Ndao xx, Papa Ndiaye xx (Aatıf Chahechouhe dk. 85 ?), Fatih Kuruçuk xx, Ramazan Civelek xx, Jure Balkovec xxx, Eric Sabo xx, Jimmy Durmaz xxx (Vato Arveladze dk. 89 ?)
Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Zeki Yıldırım, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş
Teknik Direktör: Atılay Canel
Gol: Selim Ilgaz (dk. 11), Aaron Boupendza (dk. 75, dk. 83) (Hatayspor), Jimmy Durmaz (dk. 65) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kartlar: Papa Ndiaye (dk. 85), Eric Sabo (dk. 90) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Enzo Rocco, Emiliano Viviano, Eric Sabo, Papa Ndiaye, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.