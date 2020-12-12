Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından



İzzet NAZLI / HATAY,(DHA)-

Süper Lig'in 12´inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük´ü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, yoğun bir maç periyodundan alınan galibiyetlerin kendilerini memnun ettiği söyleyerek, oyuncularını tebrik etti.

Takım olarak güzel bir aile ve bunun sonucunda güzel sonuçların alındığını belirten Erdoğan, yaptığı maç değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bir haftada 270 dakika oynayan arkadaşlarımız vardı. İkinci yarı bazı yorgunluklar ortaya çıkınca oyunu biraz daha Karagümrük´e verdik. Rakibe çok pozisyon vermesek de, daha sonra oyuncu değişiklikleriyle oyunu çevirmeyi bildik. Yeni giren oyuncularımız sağ olsun hemen katkı sağladı, bu da çok önemli. Özellikle kulübeden giren oyuncuların katkı sağlaması bizim için nasıl bir takım olduğumuzu gösterdi. Çünkü doğal oynamayan futbolcu, her zaman mutsuz oluyor, moralsiz oluyor. Onları da hazır tutmak için bizde elimizden geleni yapıyoruz. Geldiğim günden beri futbolcularıma adaletli olacağımı, kim formayı hak ediyorsa ona vereceğimi söylüyorum. Bu duyguyu yaşayınca da, onlar da adaletli davrandığımı görünce, belki fazla şans bulamayan arkadaşlarımız da kendilerini sürekli hazır tutuyorlar. Allah´a şükür, son üç günde aldığımız ikinci galibiyetten sonra şimdi puansal olarak iyi yerdeyiz ama yine ayaklarımızın üstüne sağlam basmayı bilmemiz lazım. 72 saat sonra yine bir maçımız daha var. Onun için fazla dinlenmeye zamanımız yok. İnşallah oradan da iyi bir skor ve iyi bir futbolla döneriz" dedi.

ATILAY CANEL: ZORLA MAĞLUP EDİLDİK

Alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "Daha iyi bir netice alabilirdik. İlk yarı yediğimiz ilk golden sonra oyunu ve istediğimiz pozisyonları biz aldık. Maç içinde, orta hakem ilk önce penaltı verdi, yan hakem ona uydu. Ondan sonra ofsayt´a çevrildi. İkinci yarıda da gayet iyi top oynadığımızı düşünüyorum, golü bulduk. Daha da bulabilirdik. Yediğimiz gollerde, ikinci golde bana göre faul vardı. Verilen görevlerin iyi bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bizim burada zorla mağlup edildiğimizi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

-Atılay Canel'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-12-12 16:44:54



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