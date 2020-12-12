Samandağ'da kısıtlama denetimleri devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler devam ediyor.



Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama kapsamında Samandağ'da yasakları delen vatandaşlar, polis tarafından tespit edilerek gereken cezai işlem uygulanıyor. Öte yandan aldıkları izin belgelerini iş haricinde keyfi olarak kullanan vatandaşlar da polisin dikkatinden kaçmıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.