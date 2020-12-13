Samandağ’da semt pazarları 10 Ocak'a kadar kurulmayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının 10 Ocak 2021 tarihine kadar açılmayacağı bildirildi.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dünyayı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında Samandağ’da her hafta pazartesi günü kurulan semt pazarı dahil olmak üzere bütün mahallelerde kurulan semt pazarları 10 Ocak 2021 gününe kadar kapalı kalacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.