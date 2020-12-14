İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA) HATAY´ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle liman çevresindeki konteynerler ile otoyolda seyir halindeki TIR´da yüklü bir konteyner devrildi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun Limanı çevresinde boş arazide üst üste bekletilen boş konteynerler devrildi. İskenderun-Adana otoyolunda ise İskenderun´dan Payas yönüne giden TIR´da yüklü konteyner de rüzgar nedeniyle devrildi. Trafik polisleri, yolda güvenlik önlemi alırken yol kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Ufuk AKTUĞ

2020-12-14 10:56:20



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