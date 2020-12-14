İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi (2)

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AİLE KAHVALTIDAYKEN EVİN ÇATISI UÇMUŞ

Hatay'ın İskenderun ilçesi kırsalındaki Pirinçlik Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Züleyha Kara'ya ait prefabrik evin çatısı uçtu. Bu sırada kahvaltı eden Kara ailesi, panikle evi boşalttı. Kara ailesine komşuları yardım ederek, eşyalarını kendi evlerine taşıdı.

Züleyha Kara'nın kızı Tuba Kara, "Evimizin çatısı uçtu, evsiz kaldık. Maddi durumumuz yok, yardım eli uzatılmasını bekliyoruz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-12-14 13:42:53



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