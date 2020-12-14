Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede

İzzet NAZLIFerhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)KIRMIZI bültenle aranırken Hatay´da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G.'nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemleri tamamlandı. Fransa uyruklu kişileri bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan C.G., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLI Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-12-14 14:03:04
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