Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede (2)

TUTUKLANDI
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu C.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'El-Kaide terör örgütüne üye olmak' ile 'Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışmak' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLI Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-12-14 16:47:37
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