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Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede (2)

DHA

Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede (2)


TUTUKLANDI
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu C.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'El-Kaide terör örgütüne üye olmak' ile 'Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışmak' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLI Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-12-14 16:47:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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