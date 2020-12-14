Mobil sağlık klinikleri Suriye’deki kamplarda

Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki kamplara iki adet mobil sağlık kliniği yerleştirildi.

İç savaşın devam ettiği Suriye’de sığınmacı kamplarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin sağlık ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve İnsan Charity kurumları arasındaki iş birliği sonucu İdlib'in kırsalındaki Killi ve Harbenuş bölgelerine iki adet mobil sağlık kliniği yerleştirildi.

Mobil sağlık kliniklerinde aile hekimi, kadın hastalıkları, kamu sağlığı poliklinikleri ile laboratuvar bulunuyor.

Vakıf ile İnsan Charity kurumları arasında imzalanan protokol sonucu işletimine başlanan kliniklerde Suriyeli sivillere ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. İbrahim Tlass, yaptığı açıklamada, Killi ve Harbenuş kamplarında yaşayan siviller için iki adet mobil sağlık kliniğini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Virüs ve salgın hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık çalışmasının klinikler üzerinden yürütülmeye başlandığını belirten Tlass, ‘‘Her gün kadın hastalıkları polikliniğimizde 25, aile hekimliği polikliniğimizde 60, kamu sağlığı polikliniğimizde ise 25 kişiye sağlık hizmeti sunuyoruz. Her iki mobil kliniğimizde de laboratuvar düzenli olarak tahlil yapıyor’’ ifadesini kullandı.

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