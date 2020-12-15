Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY Reyhanlı'da, ilçenin simgelerinden, 50 yıllık sinemanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İlçeye bağlı Fidanlık Mahallesi´nde yaklaşık 50 yıl önce hizmete giren ve senelerdir kapalı olan simge yerlerden sinemanın çatısında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-12-15 12:51:17



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