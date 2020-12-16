İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Gültepe Mahallesi’nde bulunan A.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 4 parça halinde daralı 2 bin 796 gram gelen UC diye tabir edilen sentetik kannabinoid, 3 parça halinde 95.9 gram gelen toz halinde sentetik kannabinoid, pet şişe içerisinde sıvılaştırılmış daralı 156 gram sentetik kannabinoid, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.
Buluttepe Mahallesi’nde de E. Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 780 gram sentetik kannabinoid, 192 gram kenevir bitkisi tohumu, 0.45 gram uyuşturucu esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.