Lütfü Savaş’ın annesi hayatını kaybetti

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'Sizce kim bu bebek?'

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’ın annesi Nimet Savaş hayatını kaybetti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’ın annesi Nimet Savaş tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da “Sevgili annem Nimet Savaş, tedavi gördüğü hastanede maalesef vefat etmiştir. Pandemi dolayısı ile acımızı telefonla arayarak, mesaj göndererek, sosyal medyadan yazarak paylaşan tüm hemşehri ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.

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