Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

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'Sizce kim bu bebek?'

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Hatayspor, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular kuvvet idmanı ve pas organizasyonu çalışması yaptı.

Bordobeyazlı ekip, Göztepe ile 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak.

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