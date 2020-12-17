Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın Annesi toprağa verildi 85 yaşında hayatını kaybeden Nimet Savaş Hatay’da toprağa verildi

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’ın annesi merhume Nimet Savaş toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesinde yaşamını yitiren merhume Nimet Savaş, Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerle Mezarlık Kompleksi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Antakya Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

85 yaşında hayatını kaybeden Nimet Savaş’ın cenaze törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı Hatay milletvekilleri, Hatay Büyükşehir belediye bürokratları katıldı.

Annesinin vefatını sosyal medya hesaplarından duyuran ve üzüntülerini paylaşan Lütfü Savaş, Covid19 tedbirleri kapsamında, cenaze törenlerinin 30 kişi ile sınırlandırıldığını hatırlattı.

Savaş, törene katılmak isteyenlere teşekkür ederek, “Kıymetli hemşehrilerim, annem merhume Nimet Savaş'ı, pandemi kuralları gereği 30 kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurluyoruz. Bu süreçte dualarınızla yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Taziyelerini sunan herkesten Allah razı olsun” dedi.

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