Atakaş Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13´üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antakya Atatürk Stadı´nda, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, 5´e 2 top kapma, pas drili, şut çalışması yaptı. İdman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Atakaş Hatayspor, 19 Aralık Cumartesi günü saat: 13.30´da depaslamanda Göztepe´ye konuk olacak. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-12-17 19:00:50
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