Uzm. Dr. Nebil Emir korona virüse yenik düştü

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Hatay'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nebil Emir yakalandığı korona virüsü atlatamayarak hayatını kaybetti.

Antakya’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Nebil Emir, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Dr. Emir, hayatını kaybetti.

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