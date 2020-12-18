Hatayspor, Göztepe maçına hazır

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Hatayspor, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat süren antrenmanda 5’e 2 top kapma, hava topu ve taktik idmanı yapıldı. Bordobeyazlı ekip, bugün saat 15.00’de özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

Hatayspor, Göztepe ile 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak.

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