Vakaların düşüşe geçtiği Hatay´da, vatandaşlar tedbirlerden memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların düşüşe geçtiği Hatay´da, vatandaşlar tedbirlerden memnun

DHA

Vakaların düşüşe geçtiği Hatay´da, vatandaşlar tedbirlerden memnun


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da koronavirüs vaka sayısının düşüşe geçmesi kentteki vatandaşları sevindirdi.
Kentte, geçen haftalarda vaka sayılarının yüzde 125´e çıkması, halkı tedirgin etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Hatay´daki durumla ilgili dün yaptığı açıklamada, son haftada vaka sayısının düşüşe geçtiğini söylemesi vatandaşları sevindirdi. Tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kentte koronavirüs denetimleri devam ederken, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş sağlanan Tarihi Uzun Çarşı ve bazı caddelerde, polis timlerinden oluşan ekipler devriye görevi yapıyor.
Öte yandan, geçen haftalara kıyasla kent meydanlarında yoğunluğun azaldığı ve bazı esnafın dükkanlarını açmadığı gözlendi.
Vakaların düşmesinin kendilerini sevindirdiğini söyleyen esnaf Mustafa Akın, "Bu tedbirlerin devamını diliyoruz, her gün akşam 21.00, sabah 05.00 saatleri arasında kadar getirilen kısıtlamaları ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları halkın faydasınadır. Vakaların ve bu vakalardan dolayı yaşanan ölümlerin düşüşü, alınan tedbirlerden dolayı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Vakalarda düşüşünde maske, mesafe ve hijyen kurallarının büyük önemi olduğunu söyleyen Metin Beymen ise, "Vakaların düşmesi sevindirici bir haber. Bu da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasından kaynaklanıyor. Büyüklerimiz bu tedbirleri uygun görmüşse doğrudur, uygulamamız gerekiyor. Halk da tedbirli davranmaya başladı, zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Tedbirler artırılınca vakalar düştü bu da bizi sevindirdi. İnşallah daha da düşecektir" ifadelerine yer verdi.
'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM'
Vakaların artış gösterdiği haftalarda kendi önlemlerini aldıklarını ve müşteri ile araya mesafe koyduklarını belirten Fatin Ezer de, "Bundan iki hafta önce artan vakalar bizi tedirgin etti ve işletme olarak kendi önlemimizi aldık. Şeritler çekerek, müşterilerle araya mesafe koyduk. Sosyal mesafe her zaman için önemli, bu koronavirüs salgını bitene kadar bu tedbirleri elden bırakmamak lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-12-18 15:02:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlerinin çatısı uçan aileye yardım eli
YEREL HABERLER Evlerinin çatısı uçan aileye yardım eli
Hatayspor, Göztepe maçına hazır
YEREL HABERLER Hatayspor, Göztepe maçına hazır
Başka aracın plakasını kullanırken yakalandı Sürücüye ve araç plakasına 12 bin 591 lira para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi
YEREL HABERLER Başka aracın plakasını kullanırken yakalandı Sürücüye ...
Tarihi eserleri satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satamadan yakalandı
Milli Mücadele’de ilk kurşunun atılışının 102. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Milli Mücadele’de ilk kurşunun atılışının 102. yılı ...
Kayıp koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Kayıp koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi
Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
YEREL HABERLER Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya ...
Uzm. Dr. Nebil Emir korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Nebil Emir korona virüse yenik düştü
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın annesi toprağa verildi 85 yaşında hayatını kaybeden Nimet Savaş Hatay’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın annesi ...
Hatayspor’dan Başkan Savaş’a başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Hatayspor’dan Başkan Savaş’a başsağlığı mesajı
Atakaş Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın Annesi toprağa verildi 85 yaşında hayatını kaybeden Nimet Savaş Hatay’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın Annesi ...
Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu
Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kamyonetin kasasında 1100 kilo bakır kablo ele geçirildi Telekom firmasına ait kabloları götürmek isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Kamyonetin kasasında 1100 kilo bakır kablo ele ...
Lütfü Savaş’ın annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Lütfü Savaş’ın annesi hayatını kaybetti
Samandağ’da saman yangını
YEREL HABERLER Samandağ’da saman yangını
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
YEREL HABERLER Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına ...
Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları yardım bekliyor
YEREL HABERLER Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları ...
Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
DJ Doğan Kartal: “Krizi fırsata çevirdim” Ünlü DJ Kartal, 2019 yılında patlama yapan eğlence dünyasında ortaya çıkan vasıfsız DJ'lerin bu süreçte eleneceğini ve sektörün safralarından kurtulacağını söyledi
YEREL HABERLER DJ Doğan Kartal: “Krizi fırsata çevirdim” Ünlü DJ ...
Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı
YEREL HABERLER Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X