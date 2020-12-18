MKÜ’den yapılan haberlere yalanlama

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(MKÜ) Sağlık uygulama ve araştırma Hastanesi tarafından, yapılan haberlerin asılsız olduğunu belirtildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(MKÜ) Sağlık uygulama ve araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, Sosyal medyada yer alan hastanede oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hasta vatandaşın hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtildi.

MKÜ Başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medyada, hastane hakkında çıkan haberle ilgili kamu sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

MKÜ Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklama şöyle: ”Sosyal medyada yer alan hastanemizde oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hasta vatandaşımızın hayatını kaybettiği yönündeki mesnetsiz paylaşım ve açıklamaların hiç kimseye faydası olmadığı gibi kamuoyu ve biz sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır. Toplumun sağlık çalışanlarına karşı güvenini sarsmakta ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Tek önceliğimiz hasta olan vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak olup görevimizi seferberlik ruhuyla gece gündüz tüm personellerimizle yerine getirdiğimizi kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız”.

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