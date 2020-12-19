Hatay'da aynı aileden 2 kişi, iki gün ara ile korona virüsten hayatını kaybetti

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde Emir ailesinin 2 ferdi, 2 gün arayla korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, Korona virüse yakalan ve tedavi gören baba İlmettin Emir, fenalaşıp hayatını kaybetti. İlmettin Emir'in doktor olan oğlu Nebil Emir de iki gün sonra korona virüsten hayatını kaybetti.

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