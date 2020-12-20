İdlib´de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli

Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB(Suriye),(DHA)SURİYE´nin İdlib kentinde görme engelliler için açılan okulda, görme engelli 7 öğretmen, 70 öğrenciye eğitim veriyor.
Savaş mağduru engellilerin eğitiminin aksamaması için İdlib Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan okul açıldı. Okula, görme engelli 70 öğrenci kayıt yaptırırken eğitimleri için de 7 görme engelli öğretmen görevlendirildi. Sabah erken saatlerde okula gelen savaş mağduru çocuklar, eğitimleri aksamadığı için yerel yönetime teşekkür etti.
Öğrencilerden Yasin Şemal (9), "Maraat Mısrın´de oturuyorum. İdlib´e okula geliyorum. Buradaki arkadaşlarıma birlikte çalışıp öğreniyoruz. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimiz bizleri seviyor. Gelecekte öğretmen olup bizim gibi olan çocuklara eğitim vereceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-12-20 13:15:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.