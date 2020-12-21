Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 68-58

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İzzet NAZLI / HATAY (DHA)SALON: Antakya Spor

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (xx), Tolga Edis (xx), Seda Esen (xx)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hind Ben Abdelkader (xxx) 21, Ndour Gueye (xx) 24, İdil Türk (xxx), Kübra İmren Siyahdemir (xx) 3, Derin Yaya (xx) 8, Gizem Başaran (xx) 2, Alexis Sade Prince (xxx) 10

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BASKETBOL: Raushan Gültekin (xx) 2, Marie Fontaine (xxx) 14, Ladin Özel (xx), Gabija Meskonyte (xxx) 14, Öykü Taşkın (xx), Gülfer Tokatlı (xx) 4, Montrelle Wallace (xxx) 24, İlknur Yıldızhan (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 15-16

İLK YARI: 27-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-48Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 11´inci hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol´u konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşma, ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un 68-58´lik üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-12-21 18:02:47



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