Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 14. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması yapıldı.

Hatayspor, Boğaziçi Otel’de kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bordobeyazlı ekip, Trabzonspor ile 22 Aralık Salı günü saat 16.00’da Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

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