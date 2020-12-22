Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14. haftasında A.Hatayspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 00'lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Katranis’in sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
16. dakikada Nwakaeme, Santos’tan kazandığı hava topunda pasını Jorge Djaniny’e aktardı. Djaniny'nin vuruşunda top ağlara gitti ancak öncesinde Nwakaeme’nin, Santos’a faul yaptığı gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Savranlar xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Alexandros Katranis xx, Pablo Santos xx, Jean Billong xx, Strahil Popov xx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Boupendza xx, Adama Traore xx, David Akintole xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Marlon xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Serkan Assan xx, Lewis Baker xxx, Anthony Nwakaeme xxx, Abdulkadir Parmak xx, Flavio xx, Caleb Ekuban xx, Jorge Djaniny xx,
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseını, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Gaston Matias, Kamil Çörekçi, Ahmet Canbaz, Pereira, Faruk Can, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.