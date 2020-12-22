Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 14. haftasında A.Hatayspor, sahasında Trabzonspor’a 10 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağdan Akintola’nın ortasına müsait pozisyonda Diouf dokundu ancak top kaleci Uğurcan’da kaldı.

64. dakikada soldan Katranis’in ortasına Diouf savunmanın arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.

74. dakikada Lewis Barker’ın kullandığı kornerde Victor Hugo kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 01

82. dakikada Popov’un sağdan ortasına ceza sahasında bomboş kalan Diouf’un kafa vuruşunda top auta çıktı.



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Savranlar xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Alexandros Katranis xx, Pablo Santos xx, Jean Billong xx, Strahil Popov xx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Boupendza xx, Adama Traore xx (Mirkan Aydın dk 85. ?), David Akintole xx (Selim Ilgaz dk. 77 xx), Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Isaac Sackey, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Marlon xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xxx, Serkan Assan xx, Lewis Baker xxx, Anthony Nwakaeme xxx, Abdulkadir Parmak xx (Yusuf Sarı dk. 60 xx), Flavio xx, Caleb Ekuban xx (Kamil Çörekçi dk. 84 ?), Jorge Djaniny xx (Afobe dk. 80 xx)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseını, Safa Kınalı, Gaston Matias, Ahmet Canbaz, Pereira, Faruk Can

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Vitor Hugo (dk. 74) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Munir Mohamedi (Hatayspor), Edgar le (Trabzonspor)

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