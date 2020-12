Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından

İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Sahada çok iyi mücadele ettiklerini fakat aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını dile getirdi.

İlk dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar çok iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Bir tek golümüz eksikti. Bugün bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk. Gerçekten beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk. Oyuncularım sahada her şeyi denediler, bir tek golümüz eksikti. Oyuncularıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çalışacağız, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Biz böyle oynadığımız sürece, 10 maçtan belki bir tanesinde mağlup oluruz. Belki bu, bu maça denk geldi. 90 dakika boyunca her şeyi denedik. Özellikle ilk 10 dakika bizim önde yaptığımız baskıdan sonra, 80 dakika boyunca sadece topu arkadan öne şişirip, ikinci toplarla pozisyon bulmaya çalıştı Trabzonspor. Yoksa herhangi bir pozisyon, hücum varyasyonuyla bizim kalemize gelmediler. Savunma oyuncularım da dahil hepsi çok iyi konsantre olmuştu. Duran toptan gol yememiz çok üzücü, çünkü bunun çalışmasını yapmıştık, analizlerini göstermiştik. Ama futbol işte, belki bir saniyelik konsantrasyon eksikliği maalesef pahalıya mal oluyor. Onu da çalışacağız, onu da düzeltmeye çalışacağız. Çok üzgünüm."

"İNŞALLAH DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

Pazartesi günü önemli bir maç için Antalya deplasmanına gideceklerini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi ilk defa uzun süredir, oyuncularımın 6 günlük arası olacak. Yaklaşık son 20 günde, 7 tane maç oynadık. Çok yoğun bir tempondan çıktık. Oyuncularım bu dönemde çok fedakarlıklar yaptılar. İnşallah daha da iyi olacağız, geliştireceğiz kendimizi" ifadelerine yer verdi.

Ömer Erdoğan; futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak bordo mavili kulübe hizmet veren efsane isim Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle Trabzonspor camiasına ve merhumun sevenlerine başsağlığı diledi.

ABDULLAH AVCI: PRAGMATİK OLARAK SONUÇ ALMAMIZ GEREKEN BİR DURUMDU, KARŞILIĞINI ALDIK

İyi bir takıma karşı galip geldiklerini söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise aldıkları galibiyetten dolayı memnun olduklarını söyledi.

Mücadelelerinden ve ligdeki başarılarından dolayı Atakaş Hatayspor´u tebrik eden Avcı, "Hatayspor´u hem geçen seneki şampiyonluğundan dolayı hem de lige yaptığı giriş, oynadığı oyun ve aldığı sonuçlardan dolayı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı oynadık bu yüzden Hatayspor´u ve Hatayspor teknik heyetini böyle bir takım oluşturdukları için tebrik ediyorum. Bizim açımızdan, 7'nci gün, 3'üncü maç. Bunun bir tanesi 120 dakika, 13-14 tane oyuncu üzerinden oynadık ve oyun kalitesi belki olmadı ama bazen korumak, bazen mücadele etmek, bazen duygunu devreye sokmak... Hayat hep birtakım deneyimler kazandırıyor hepimize. Belki oyun tatmin etmiyor ama pragmatik olarak sonuç almamız gereken bir durumu gerçekleştirmeye çalıştık, bugün de bunun karşılığını aldık. 6 maç, 4 galibiyet. Yukarı doğru kafasını kaldıran Trabzonspor" dedi.

"ÇOK EKSİĞİMİZ VAR"

Eksiklere rağmen sonuç almak için mücadele ettiklerini aktaran Avcı, "Eksikler var mı, evet çok eksiğimiz var. Hem oyun olarak hem de oyuncu olarak... Bunun üzerinde çalışıyoruz, mevcutta da sonuç almaya çalışıyoruz. Şimdi yoğun ve yorgun bir haftadan sonra, hafta sonu da yoğun bir maç trafiğimiz var. Bu 4 günü en sağlıklı biçimde dinlenerek geçirip, hafta sonundaki maça hazırlanacağız" ifadelerine yer verdi.

"İLK TEKLİFİMİ ÖZKAN HOCA YAPMIŞTI"

Trabzonspor'a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet veren efsane isim Özkan Sümer´in vefatından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Avcı, konuşmasının devamında, "80 yaşında hayatının her bölümünde insanlara çok önemli dokunuşlar yapmış bir futbol adamı. Benim ilk Trabzonspor teklifimi Özkan hoca yapmıştı. Trabzonspor´a transfer olduğum gün, beni ilk arayandı. Herkesin başı sağ olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

2020-12-22 19:48:00



