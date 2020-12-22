Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Sahada çok iyi mücadele ettiklerini fakat aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını dile getirdi.
İlk dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar çok iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Bir tek golümüz eksikti. Bugün bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk. Gerçekten beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk. Oyuncularım sahada her şeyi denediler, bir tek golümüz eksikti. Oyuncularıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çalışacağız, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Biz böyle oynadığımız sürece, 10 maçtan belki bir tanesinde mağlup oluruz. Belki bu, bu maça denk geldi. 90 dakika boyunca her şeyi denedik. Özellikle ilk 10 dakika bizim önde yaptığımız baskıdan sonra, 80 dakika boyunca sadece topu arkadan öne şişirip, ikinci toplarla pozisyon bulmaya çalıştı Trabzonspor. Yoksa herhangi bir pozisyon, hücum varyasyonuyla bizim kalemize gelmediler. Savunma oyuncularım da dahil hepsi çok iyi konsantre olmuştu. Duran toptan gol yememiz çok üzücü, çünkü bunun çalışmasını yapmıştık, analizlerini göstermiştik. Ama futbol işte, belki bir saniyelik konsantrasyon eksikliği maalesef pahalıya mal oluyor. Onu da çalışacağız, onu da düzeltmeye çalışacağız. Çok üzgünüm."
"İNŞALLAH DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"
Pazartesi günü önemli bir maç için Antalya deplasmanına gideceklerini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi ilk defa uzun süredir, oyuncularımın 6 günlük arası olacak. Yaklaşık son 20 günde, 7 tane maç oynadık. Çok yoğun bir tempondan çıktık. Oyuncularım bu dönemde çok fedakarlıklar yaptılar. İnşallah daha da iyi olacağız, geliştireceğiz kendimizi" ifadelerine yer verdi.
Ömer Erdoğan; futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak bordo mavili kulübe hizmet veren efsane isim Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle Trabzonspor camiasına ve merhumun sevenlerine başsağlığı diledi.
ABDULLAH AVCI: PRAGMATİK OLARAK SONUÇ ALMAMIZ GEREKEN BİR DURUMDU, KARŞILIĞINI ALDIK
İyi bir takıma karşı galip geldiklerini söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise aldıkları galibiyetten dolayı memnun olduklarını söyledi.
Mücadelelerinden ve ligdeki başarılarından dolayı Atakaş Hatayspor´u tebrik eden Avcı, "Hatayspor´u hem geçen seneki şampiyonluğundan dolayı hem de lige yaptığı giriş, oynadığı oyun ve aldığı sonuçlardan dolayı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı oynadık bu yüzden Hatayspor´u ve Hatayspor teknik heyetini böyle bir takım oluşturdukları için tebrik ediyorum. Bizim açımızdan, 7'nci gün, 3'üncü maç. Bunun bir tanesi 120 dakika, 13-14 tane oyuncu üzerinden oynadık ve oyun kalitesi belki olmadı ama bazen korumak, bazen mücadele etmek, bazen duygunu devreye sokmak... Hayat hep birtakım deneyimler kazandırıyor hepimize. Belki oyun tatmin etmiyor ama pragmatik olarak sonuç almamız gereken bir durumu gerçekleştirmeye çalıştık, bugün de bunun karşılığını aldık. 6 maç, 4 galibiyet. Yukarı doğru kafasını kaldıran Trabzonspor" dedi.
"ÇOK EKSİĞİMİZ VAR"
Eksiklere rağmen sonuç almak için mücadele ettiklerini aktaran Avcı, "Eksikler var mı, evet çok eksiğimiz var. Hem oyun olarak hem de oyuncu olarak... Bunun üzerinde çalışıyoruz, mevcutta da sonuç almaya çalışıyoruz. Şimdi yoğun ve yorgun bir haftadan sonra, hafta sonu da yoğun bir maç trafiğimiz var. Bu 4 günü en sağlıklı biçimde dinlenerek geçirip, hafta sonundaki maça hazırlanacağız" ifadelerine yer verdi.
"İLK TEKLİFİMİ ÖZKAN HOCA YAPMIŞTI"
Trabzonspor'a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet veren efsane isim Özkan Sümer´in vefatından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Avcı, konuşmasının devamında, "80 yaşında hayatının her bölümünde insanlara çok önemli dokunuşlar yapmış bir futbol adamı. Benim ilk Trabzonspor teklifimi Özkan hoca yapmıştı. Trabzonspor´a transfer olduğum gün, beni ilk arayandı. Herkesin başı sağ olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ömer Erdoğan'ın açıklamaları
Abdullah Avcı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-12-22 19:48:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan: “Futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk”
YEREL HABERLER Erdoğan: “Futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk”
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: 0-1
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: 0-1
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç ...
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk ...
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ...
İskenderun Körfezi'nde ihracat rekoru Atakaş Limanı'nda dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip Hamingway gemisine 202 bin ton ihracat yüklemesi yapılarak Türkiye rekoru elde edildi Vedat Ohri: "Pandemi döneminde Türkiye hiç durmadı, ihracatımız hiç durmadı"
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi'nde ihracat rekoru Atakaş ...
Payas'ta kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER Payas'ta kısıtlama denetimi
Hatay’da gümrük kaçağı içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da gümrük kaçağı içki ele geçirildi
İş yerinde kumar oynayan 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinde kumar oynayan 10 kişi yakalandı
Hatay’da sahte dolar ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da sahte dolar ele geçirildi
Nöral terapi ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz Uzm. Dr. Nilay Kılıç Çınar, nöral terapinin fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanımının yüz güldürücü olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Nöral terapi ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz Uzm. ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana: 58
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir ...
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını ...
İskenderun Atakaş Limanı'nda ihracat rekoru Hatay Valisi Rahmi Doğan, dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip gemilerinden Hamingway'a 202 bin ton ihracat yüklemesi yapılarak rekor kırıldığını duyurdu
YEREL HABERLER İskenderun Atakaş Limanı'nda ihracat rekoru Hatay ...
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 68-58
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediye ...
Hatay’da yol kenarında yaralı tilki bulundu
YEREL HABERLER Hatay’da yol kenarında yaralı tilki bulundu
Hatay'da 25 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 25 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
Bir fotoğrafçının gözünden: "Samandağ"
YEREL HABERLER Bir fotoğrafçının gözünden: "Samandağ"
Gastronomi kenti Hatay´ın unutulan lezzeti; sasiço
YEREL HABERLER Gastronomi kenti Hatay´ın unutulan lezzeti; sasiço
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
İskenderun’da sokağa çıkma kısıtlamalarını sıkı denetim
YEREL HABERLER İskenderun’da sokağa çıkma kısıtlamalarını sıkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X