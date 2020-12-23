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Hatay'ın şifa kaynağı: "Püren balı" Arıcı Mehmet Özkurt, "Püren balı bağışıklık sistemini güçlendirir. Korona virüs için ilaçtır"

İHA

Hatay'ın şifa kaynağı: "Püren balı" Arıcı Mehmet Özkurt, "Püren balı bağışıklık sistemini güçlendirir. Korona virüs için ilaçtır"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üretilen püren balı yıllardır lezzeti ve şifa kaynağı olması nedeniyle tercih ediliyor.
Barındırdığı tat ile bilinen püren balı, bölgede bulunan Musa Dağı'nın yükseklerindeki maki türü olan püren çiçeklerinden elde ediliyor. Doğal yayılış gösteren püren türleri ilkbahar ve sonbaharda çiçekleniyor. Pembe ve mor renkli çiçekler arılar için zengin nektar ve polen kaynağı olarak biliniyor. Özellikle karaciğer yağlanması ve idrar yolları rahatsızlıklarında çok yararlı olduğu bilinen püren balı aynı zamanda yüksek enerji de veriyor.
Arıcı Mehmet Özkurt, püren balının kendine has aromalı, hafif acımtırak, oldukça kıvamlı ve kıymetli bir bal olduğunu belirterek, "Püren balımız her zaman olmuyor, geçen sene hiç olmadı. Çiçekler açtığı sürece bal oluyor. Son zamanlarda yağmurun yağmasıyla arılarımız açan çiçeklerden faydalandı. Böyle olmasıyla bizim buradaki arıcıkla uğraşan insanlarımızın Allah'a şükür yüzü güldü" dedi.
Püren balının kilosunun 100 lira olduğunu belirten Özkurt, "Püren balı bağışıklık sistemini güçlendirir. Korona virüs için ilaçtır bu bal" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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