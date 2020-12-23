Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir buçuk saat süren idmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordobeyazlı ekip, Antalyaspor ile 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.

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