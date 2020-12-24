İmeceyle defne sabunu üretiyorlar Hatay'da vatandaşlar mantar, egzama gibi deri hastalıklarına karşı faydalı olduğu bilinen defne sabununu imeceyle üretip kullanıyor

Hatay'da, mantar, egzama gibi deri hastalıklarına karşı faydalı olduğu bilinen defne sabunu yöre halkı tarafından imeceyle üretiliyor.

Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen defne sabunu birçok saç ve deri hastalıklarına karşı saç ve deriyi koruyor. Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen defne sabunu saç dökülmesinin de önüne geçiyor. Kokusu ve doğal olması nedeniyle defne sabunu yoğun ilgi görüyor.

İmece usulü defne sabunu ürettiklerini belirten Hasan Toysal, "Su sistemiyle pişiriyoruz. Bunun nedeni kostik suda kalıp, sabunun yüzeyde kalmasını sağlamak. Bu şekilde sabunu kullanırken kostik kesinlikle bu sistemle üstünde kalmıyor. Sabunu hazırlarken ihtiyacımız olan kostik, defne yağı ve bir kova sudur. Daha güzel hale gelmesi için zeytinyağı da katabiliyoruz" dedi

Ferdi Mehmet Yüksel ise her yıl defne yağı üretimi sezonu sonunda kışa doğru herkes kışlık ihtiyacı kadar defne sabunu yapıyor. İmece usulü ile her yıl yapıyoruz, bu sene de yaptık. Eşimize, dostumuza kimine hediye, kimine de masraf karşılığında veriyoruz. Tabi sabunun hazırlanışı hem maliyetli hem de zahmetli bir iştir. Doğal ortamda yetişen defne ağacından üretilen bir üründür. Ömrümüz yettiğince bizden sonraki nesillere aktarmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

13 yaşındaki yeğeni Bayram Toysal da, amcasından sabunun yapılışını öğrendiğini belirterek, "Bundan sonra geleneklerimize göre ben de ilerde çocuklarıma veya torunlarıma öğreteceğim" dedi.

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