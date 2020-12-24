Amanoslarda PKK’ya ait silah ve mühimmat bulundu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 18 Aralık 2020 tarihinde icra edilen "Yıldırım 5" operasyonu esnasında PKKKCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

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