Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti

Bir doktor daha korona kurbanı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde maske takmayan bir kişi kimlik soran polise bıçak çekti

Alınan bilgiye göre, Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu. Polise bıçak çeken şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişi emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.