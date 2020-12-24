İzzet NAZLI / HATAY (DHA)SALON: Antakya
HAKEMLER: Can Mavisu (xx), Halil Erkoç (xx), Eyyüp Ayhan (xx)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İdil Türk (xx) 5, Kübra İmren Siyahdemir (xx) 3, Derin Yaya (xx) 9, Gizem Başaran (xx) 4, Alexis Sade Prince (xxx) 12, Hind Ben Abdelkader (xxx) 24, Ndour Gueye (xx).
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Senay Zeybek (xx), İrem Naz Topuz (xx) 7, Melisa Korkmaz (xx) 9, Angela Alvarez (xxx) 18, Elif Bayram (xx) 7, Nisa Yalçın (xx), Crystal Bradford (xxx) 20, Luca İnavkovic (xx) 8.
1'İNCİ PERİYOT: 9 15
İLK YARI: 22 34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 38 -58Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 6´ncı hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş HDI Sigorta´yı konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşma, konuk ekip Beşiktaş HDI Sigorta´nın 57-69´luk üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-12-24 18:01:41
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.