Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol takımına 5769 mağlup oldu.



Salon: Antakya

Hakemler: Can Mavisu x, Halil Erkoç x, Eyyüp Ayhan x

Başantrenör: Hakan Acer

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk x 5, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Derin Yaya x 9, Gizem Başaran x 4, Prince x 12, Ben Abdelkader xx 24, Gueye

Başantrenör: Ahmet Yıldırım

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek x, İrem Naz Topuz x 7, Melisa Korkmaz x 9, Salvadores xx 18, Elif Bayram x 7, Nisa Yalçın x, Bradford xx 20, Ivankovic xx 8

1. Periyot: 915 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

Devre: 2234 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

3. Periyot: 3858 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.