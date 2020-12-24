H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol takımına 5769 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Can Mavisu x, Halil Erkoç x, Eyyüp Ayhan x
Başantrenör: Hakan Acer
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk x 5, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Derin Yaya x 9, Gizem Başaran x 4, Prince x 12, Ben Abdelkader xx 24, Gueye
Başantrenör: Ahmet Yıldırım
Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek x, İrem Naz Topuz x 7, Melisa Korkmaz x 9, Salvadores xx 18, Elif Bayram x 7, Nisa Yalçın x, Bradford xx 20, Ivankovic xx 8
1. Periyot: 915 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)
Devre: 2234 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)
3. Periyot: 3858 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.