KGYS ile kural ihlaline geçit yok Hatay’da son bir yılda 257 bin 206 kişiye trafik cezası yazıldı

Hatay’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde (KGYS) kural ihlali yapan 257 bin 206 kişiye trafik cezası kesildi.

Hatay’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile (KGYS) Hatay genelin de ana arterler de kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Hatay’da 2 bin 83 KGYS ile 75 Plaka Tespit Sistemi (PTS) ve drone bulunuyor.

Hatay genelinde toplamda 257 bin 206 kişiye toplam 118 milyon 675 bin 864 lira idari para cezası uygulandı. Cezalar içerisinde en fazla hız ihlalinden dolayı trafik cezası yazılırken, bu ihlali yanlış park yapma ve trafikte cep telefonu kullanma takip etti.

Hatay’da denetimlere devam edileceği belirtilerek, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uymaları istendi.

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