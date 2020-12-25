Mevsimi şaşıran dut ağacı kış ayında meyve verdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mevsimi şaşıran dut ağacı meyve verdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özerli Mahallesi'nde 34 yıl önce dikilen genç karadut ağacı aralık ayı sonuna gelinmesine rağmen üzerindeki meyvelerle şaşırtıyor.

Yaklaşık 2 metre boyundaki ağacın sahibi Yakup Oğuz, geçen haftalarda yağmur yağmasına rağmen ağacın ne meyvelerinin ne de yapraklarının döküldüğünü, lezzetinin de yerinde olduğunu söyledi.

Meyvenin yenilecek durumda olduğunu belirten Oğuz, "Bu karadut ağacı hem ilkbaharda hem de şimdi meyve verdi. Yani bu yıl iki kez meyve verdi. Bu durum normal değil. Ben bu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. Normalde bir kez meyve veren bir ağaçtı" dedi.

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