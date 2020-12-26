Hatay'da koyun hırsızı tutuklandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde koyun çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarseli Mahallesi'nde 20 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti. Adresinde gözaltına alan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Koyunlar sahibine ise teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.