Hatay’da 4 ayrı noktada yangın

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekipleri aşrı rüzgardan kaynaklı söndüremiyor.

Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.

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