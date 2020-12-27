Hatay'da 4 yerde çıkan otluk yangını söndürüldü; 3 hektar alan kül oldu



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik ve Kapısuyu mahalleri arasındaki 4 bölgede gece çıkan otluk yangını, sabaha karşı söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektar alan, zarar gördü.

İlçeye bağlı Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasında yer alan otluk alanda, gece 4 farklı noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın çevresinde de etkili oldu. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangın, sabaha karşı söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektar alan, kül oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2020-12-27 12:00:38



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