Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 42 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

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H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 7542 mağlup oldu.



Salon: Antakya

Hakemler: Halil Baldemir x, Sertan Kırklar x, Kemal Digilli x

Başantrenör: Hakan Acer

Hatay Büyükşehir Belediyespor Canada x 13, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Gizem Başaran x 7, Prince x 9, Ben Abdelkader x 7, İdil Türk x, İdal Yavuz x, Derin Yaya x 3

Başantrenör: Vıctor Antonıa Lapena Tortosa

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally x 13, Vaughn 6, Olcay Çakır, Turgut x 2, Mc Bride xx 18, Stokes xx 11, Thomas x 9, İdil Saçalır x, Sevgi Uzun x 4, Tuğçe Canıtez x 10, Duygu Özen x 2

1. Periyot: 916 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)

Devre: 1633 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)

3. Periyot: 3161 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)

Beş faulle çıkan: Olcay Çakır Turgut (37.37) (Fenerbahçe Öznur Kablo)

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