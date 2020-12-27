Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 42 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 7542 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Halil Baldemir x, Sertan Kırklar x, Kemal Digilli x
Başantrenör: Hakan Acer
Hatay Büyükşehir Belediyespor Canada x 13, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Gizem Başaran x 7, Prince x 9, Ben Abdelkader x 7, İdil Türk x, İdal Yavuz x, Derin Yaya x 3
Başantrenör: Vıctor Antonıa Lapena Tortosa
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally x 13, Vaughn 6, Olcay Çakır, Turgut x 2, Mc Bride xx 18, Stokes xx 11, Thomas x 9, İdil Saçalır x, Sevgi Uzun x 4, Tuğçe Canıtez x 10, Duygu Özen x 2
1. Periyot: 916 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)
Devre: 1633 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)
3. Periyot: 3161 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)
Beş faulle çıkan: Olcay Çakır Turgut (37.37) (Fenerbahçe Öznur Kablo)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.