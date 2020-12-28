Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı (2)

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KAZADA FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ AYYILDIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hatay'da KırıkhanReyhanlı yolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracının, lastağinin patlamasının ardından şarampole devrilmesi sonucu hayatını keybeden sağlık çalışanın Afrin'e geçici görevle giden, İskenderun Devlet Hastanesi'nde görevli fizik tedavi teknikeri Durmuş Ayyıldız olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 12 sağlık çalışanının tedavilerinin ise devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Mehmet KOCACIK

2020-12-28 22:22:15



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