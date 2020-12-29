Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kentinde yaşayan sivillere 104 TIR´dan oluşan konvoyla insani yardım malzemesi gönderildi.
BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 104 TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde, konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy, İdlib´e hareket etti. Konvoydaki TIR´larda bulunan insani yardım malzemeleri, kentte yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-12-29 13:44:04
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