Hatay’da kaçak ve sahte içki operasyonu Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, İskenderun ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte, kaçak alkollü içki satışının, imalatının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl merkezi ve İskenderun ilçesinde tespit edilen 9 iş yeri ve 3 ikamette yapılan aramada, bin 41,5 litre boğma olarak tabir edilen el yapımı içki, 29 şişe gümrük kaçağı içki, 50 adet gümrük kaçağı olarak değerlendirilen cinsel içerikli çikolata ele geçirildi. A.K, E.E, A.G, F.K, S.B, S.C, B.C. ile N.N. isimli 8 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.