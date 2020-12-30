Dörtyol’da jandarmadan öğrencilere online trafik eğitimi

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde jandarma tarafından 54 öğrenciye EBAZoom programları aracılığı ile trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri tarafından Kuzuculu Mahallesinde ikamet eden 54 öğrenciye trafik kuralları, trafik işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında pandemi kurallarına uygun olarak online olarak EBAZoom programları üzerinden eğitim verdi.

Eğitime katılan öğrencilere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adlarına düzenlenmiş “Trafik Dedektifi Kimlik Kartı” verildi, boyama kitabı hediye edildi.

Öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaları için eğitimlere devam edileceği belirtildi.

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